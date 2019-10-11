Матч-шедевр от Кучерова! Он снова вышел на уровень легенд НХЛ

Перед стартом нового сезона НХЛ «Тампа-Бэй» называлась главным фаворитом в борьбе за Кубок Стэнли. Экспертов и болельщиков не останавливал факт внезапного вылета «молний» в первом раунде прошлого сезона – это, по общему мнению, должно было только раззадорить команду Джона Купера, которая за лето ничуть не потеряла в своей мощи. Конечно, новыми глазами теперь смотрели и на Никиту Кучерова, установившего абсолютный русский рекорд в НХЛ. Повторения 128 очков в регулярке ждать не стоит (такие вещи нельзя поставить на поток), но спрос с Кучерова особый.

«Арт Росс» — Кучерову, плей-офф — Макдэвиду? 25 вопросов к новому сезону НХЛ Есть ещё Кучеров и «Тампа», которым надо реабилитироваться.

Первые игры регулярки не заставляли говорить в восторженных тонах о «Тампе» и её главном лидере. «Молнии» проиграли два матча из трёх, а Кучеров набрал два очка лишь в первой встрече, с «Флоридой». Гостевые матчи с «пантерами» и «ураганами» Никита откатал вхолостую, хотя мы помним, что верный гол у Кучерова украл соотечественник Бобровский.

«Это ограбление!» Никто не понял, как Бобровский отнял гол у Кучерова Никита Кучеров бросал по пустым воротам, но вдруг из ниоткуда возникла ловушка вратаря «Флориды».

Третья подряд неудача могла породить неприятные разговоры о кризисе «Тампы» — в прессе любят нагнетать обстановку, тем более что в прошлом сезоне «молнии» в регулярке ни разу не проиграли больше двух встреч кряду. Да и Никите долго молчать было опасно.

Исправлять ситуацию «молнии» приехали в Торонто. «Листья» начали сезон с двух побед, но затем дважды уступили, в том числе в принципиальном дерби с «Монреалем». Словом, на «Скотиабанк-арене» ожидался крутой поединок команд с мощнейшим по именам нападением, которым желательно было на корню прервать свои неудачные серии. И в таком важном матче главная российская «молния» засверкала с привычной силой! Кучеров показал высочайший уровень хоккея, набрал четыре очка и помог «Тампе» дожать хозяев площадки, отчаянно сопротивлявшихся до середины матча.

Начало было положено уже на третьей минуте первого периода. Звено Кучеров – Стэмкос – Пойнт закрутило карусель у ворот Фредерика Андерсена, Никита выложил шайбу под бросок капитану «молний», а Пойнт здорово сработал на добивании.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампа-Бэй».

«Торонто» быстрый пропущенный гол ничуть не смутил, «листья» в течение пяти минут не только отыгрались, но и вышли вперёд. Вернуть «Тампу» в игру предстояло лично Никите Кучерову. На 12-й минуте первого периода россиянин так быстро и точно выстрелил из правого круга вбрасывания в большинстве, что Андерсен вообще ничего не успел понять. Есть второй гол Никиты в сезоне, и снова с той же позиции! Не иначе как в лиге появляется «офис Кучерова».

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампа-Бэй».

Для сумасшедшего первого периода в Торонто это было ещё далеко не всё. После шайбы Кучерова «Тампа» оперативно вышла вперёд — в красивом проходе отличился Кевин Шаттенкирк, забросивший уже третий гол в сезоне. На это «листья» ответили голом Остона Мэттьюса, но «молнии» явно желали уйти на перерыв с преимуществом в счёте, и на последней минуте стартового отрезка большинство реализовал Стивен Стэмкос. Потрясающая комбинация, в которой Кучеров тоже принял участие, но за третью передачу очков не дают.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампа-Бэй».

Как позже выяснилось, капитанский гол оказался для «Тампы» победным. Но требовалось ещё окончательно успокоить «Торонто», увеличить разницу в счёте. И здесь снова не обошлось без Кучерова и его великолепной тройки. В середине матча Стэмкос и Никита вновь разыграли «двоечку», закончившуюся мощным броском Кучерова и подставлением клюшки Пойнта на пятаке. 5:3!

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампа-Бэй».

Уже в третьем периоде шестую шайбу в ворота «Торонто» провёл Ондржей Палат (ему ассистировал Михаил Сергачёв), а красивую точку в матче поставила суперсвязка Стэмкос – Кучеров. Просто посмотрите, как они понимают друг друга на площадке!

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампа-Бэй».

«Молнии» разгромили «Торонто», Кучеров набрал четыре очка и стал первой звездой матча. Но нужно отметить не только самого Никиту, вновь сыгравшего на уровне мировой звезды, но и всё ударное звено «Тампы» целиком. Тройка Кучеров – Стэмкос – Пойнт творила в Торонто ничуть не меньше волшебства, чем ведущая линия «Рейнджерс» Панарин – Зибанеджад – Бучневич в своих матчах на старте регулярки.

Они играют в пас, как советские хоккеисты! Невероятные голы тройки Панарина Эти парни с Бродвея просто дают жару.

Это здорово, что наши ребята не только входят в лучшие звенья НХЛ, но и задают там тон. Что касается Кучерова, то сейчас он понемногу выходит на свой привычный уже уровень статистики. У Никиты 6 (3+3) очков в четырёх матчах, и темп набора результативных баллов, уверен, будет расти. Повторить 128 очков будет невероятно сложно, но он попробует, а с такими партнёрами по звену это будет сделать чуть проще. Впрочем, важнее всего для Никиты будет не личная статистика, а выступление «Тампы» в Кубке Стэнли. Но сейчас об этом слишком рано говорить, нужно просто наслаждаться крутыми матчами наших звёзд в лучшей лиге мира.