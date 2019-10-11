«Сибирь» — «Барыс»: известны составы команд

«Сибирь» и «Барыс» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Новосибирске. Встреча состоится сегодня, 11 октября, начало — в 15:30 мск.



«Сибирь»:



Сятери (Красиков);

Йокипакка — Логинов, Пуустинен — Руохомаа — Пельтола;

Алексеев — Морозов, Шаров — Саюстов — Миловзоров;

Тимашов — Пиганович, Чесалин — Комаров — Торченюк;

Глазков — Ефремов, Первушин — Романцев — Яковлев.



«Барыс»:



Паскуале (Карлссон);

Маклюков — Диц, Пакаринен — Валк — Тангрэди;

Клещенко — Блэкер, Михайлис — Найт — Старченко;

Семёнов — Метальников, Асетов — Сагадеев — Петухов;

Данияр — Мусоров, Акользин — Шестаков — Шевченко.



Обе команды перед этим матчем одержали по три победы подряд.