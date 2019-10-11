«Сибирь» — «Барыс»: известны составы команд
«Сибирь» и «Барыс» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Новосибирске. Встреча состоится сегодня, 11 октября, начало — в 15:30 мск.
«Сибирь»:
Сятери (Красиков);
Йокипакка — Логинов, Пуустинен — Руохомаа — Пельтола;
Алексеев — Морозов, Шаров — Саюстов — Миловзоров;
Тимашов — Пиганович, Чесалин — Комаров — Торченюк;
Глазков — Ефремов, Первушин — Романцев — Яковлев.
«Барыс»:
Паскуале (Карлссон);
Маклюков — Диц, Пакаринен — Валк — Тангрэди;
Клещенко — Блэкер, Михайлис — Найт — Старченко;
Семёнов — Метальников, Асетов — Сагадеев — Петухов;
Данияр — Мусоров, Акользин — Шестаков — Шевченко.
Обе команды перед этим матчем одержали по три победы подряд.
- 11 октября 2019
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