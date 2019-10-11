Проведший более 400 матчей в НХЛ Пааярви продолжит карьеру в «Локомотиве»

Бывший нападающий «Оттавы Сенаторз» Магнус Пааярви подписал контракт с «Локомотивом». Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Юхан Рюландер.



В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19 шведский нападающий принял участие в 80 матчах, записав на свой счёт 19 (11+8) баллов при показателе полезности «-14» и 16 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 13 с половиной минут за матч.



Ранее 28-летний Пааярви защищал цвета «Эдмонтон Ойлерз» и «Сент-Луис Блюз». Всего в НХЛ провёл 467 матчей и набрал 124 (62+62) очка при показателе полезности «-54».



В настоящий момент «Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 12 очков в 15 матчах регулярного чемпионата.

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