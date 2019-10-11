«Сибирь» уступила «Барысу» и прервала серию из трёх побед

«Сибирь» принимала в Новосибирске «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Андрея Скабелки.



Первый период завершился без заброшенных шайб, а счёт был открыт в концовке второго игрового отрезка. Гости вышли вперёд стараниями Корбана Найта, отличившегося за три минуты до второго перерыва. На 43-й минуте Аркадий Шестаков укрепил преимущество казахстанского клуба. Голкипер гостей Эдди Паскуале записал на свой счёт сухой матч, отразив 24 броска.



«Барыс» одержал четвёртую победу подряд, а «Сибирь» прервала серию из трёх побед. 14 октября новосибирская команда встретится в Нижнекамске с «Нефтехимиком», а «Барыс» в этот же день примет в Астане «Адмирал».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.