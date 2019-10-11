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«Сибирь» уступила «Барысу» и прервала серию из трёх побед

«Сибирь» уступила «Барысу» и прервала серию из трёх побед
Хоккей / КХЛ 0

«Сибирь» принимала в Новосибирске «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Андрея Скабелки.

Первый период завершился без заброшенных шайб, а счёт был открыт в концовке второго игрового отрезка. Гости вышли вперёд стараниями Корбана Найта, отличившегося за три минуты до второго перерыва. На 43-й минуте Аркадий Шестаков укрепил преимущество казахстанского клуба. Голкипер гостей Эдди Паскуале записал на свой счёт сухой матч, отразив 24 броска.

«Барыс» одержал четвёртую победу подряд, а «Сибирь» прервала серию из трёх побед. 14 октября новосибирская команда встретится в Нижнекамске с «Нефтехимиком», а «Барыс» в этот же день примет в Астане «Адмирал».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2019, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 2
Барыс
Нур-Султан
0:1 Найт (Михайлис) – 37:13' (5x5)   0:2 Шестаков (Диц, Мусоров) – 42:29' (5x5)
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