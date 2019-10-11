Шаров — о матче с «Барысом»: «Сибирь» не имеет права так играть дома

Нападающий «Сибири» Александр Шаров подвёл итоги домашней встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом» (0:2).



«С нашей стороны вышла не лучшая игра. Начали неплохо, но во втором периоде отдали инициативу, пропустили и уже сложно было что-то поменять. Потом «Барыс» забил гол такой неприятный. Мы не имеем права так играть, особенно дома. Нам говорили, что «Барыс» играет в похожем стиле с нами. У них хорошая оборона. Надо было жёстче с ними играть, лезть на ворота, больше бросать. Мы этого не делали. Не знаю, с чем это связано. Сложно сказать, почему «Барыс» запирал нас в нашей зоне. Просто они были активнее», — сказал Шаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Богуном.