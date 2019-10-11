«Спартак» заключил пробный контракт с нападающим Макаренко

Нападающий Павел Макаренко заключил пробный контракт со «Спартаком», сообщает пресс-служба КХЛ в «Твиттере».



В прошлом сезоне 24-летний форвард защищал цвета «Торпедо». Хоккеист принял участие в 31 матче регулярного чемпионата КХЛ, записав на свой счёт одну заброшенную шайбу и три результативные передачи при показателе полезности «0» и 16 минутах штрафного времени. В плей-офф нападающий принял участие в пяти матчах, заработав показатель полезности «-1».



«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 17 очков в 17 матчах регулярного чемпионата. Ближайший матч красно-белые проведут на своей площадке с «Амуром». Встреча состоится завтра, 12 октября, и начнётся в 17:00 мск.

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