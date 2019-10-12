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«Аризона» вызвала российского защитника Любушкина из АХЛ

«Аризона» вызвала российского защитника Любушкина из АХЛ
Хоккей / НХЛ 0

«Аризона Койотс» вызвал российского защитника Илью Любушкина из АХЛ, сообщает официальный сайт НХЛ.

Генеральный директор «Аризоны» Джон Чайка объявил, что 25-летний россиянин отозван из «Тусон Роудраннерс», который выступает в АХЛ.

Напомним, Любушкин был переведен в фарм-клуб «Аризоны» перед началом нового сезона регулярного чемпионата НХЛ.

В прошлом сезоне НХЛ Любушкин провёл 41 матч, записав на свой счёт 4 результативные передачи. В среднем россиянин проводил на льду 13 минут и 43 секунды.

После 3 туров нового сезона НХЛ «Аризона» одержала 1 победу и потерпела 2 поражения. Команда проиграла «Анахайм Дакс» и «Бостон Брюинз» и обыграла «Вегас Голден Найтс».

Свой следующий матч «Аризона» проведет на выезде с «Колорадо Эвеланш». Поединок состоится 13 октября, начало встречи — 4:00 мск.

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