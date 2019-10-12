«Аризона» вызвала российского защитника Любушкина из АХЛ

«Аризона Койотс» вызвал российского защитника Илью Любушкина из АХЛ, сообщает официальный сайт НХЛ.
Генеральный директор «Аризоны» Джон Чайка объявил, что 25-летний россиянин отозван из «Тусон Роудраннерс», который выступает в АХЛ.
Напомним, Любушкин был переведен в фарм-клуб «Аризоны» перед началом нового сезона регулярного чемпионата НХЛ.
В прошлом сезоне НХЛ Любушкин провёл 41 матч, записав на свой счёт 4 результативные передачи. В среднем россиянин проводил на льду 13 минут и 43 секунды.
После 3 туров нового сезона НХЛ «Аризона» одержала 1 победу и потерпела 2 поражения. Команда проиграла «Анахайм Дакс» и «Бостон Брюинз» и обыграла «Вегас Голден Найтс».
Свой следующий матч «Аризона» проведет на выезде с «Колорадо Эвеланш». Поединок состоится 13 октября, начало встречи — 4:00 мск.
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