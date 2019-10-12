Гол и передача Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Нью-Йорк»

«Каролина Харрикейнз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс». Поединок состоялся на «Пи-Эн-Си-Арене» и завершился победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей отличились Теуво Терявяйнен, Бретт Песке, Эрик Хаула, Даги Хэмилтон и Андрей Свечников. Также российский нападающий записал на свой счёт результативную передачу. Свечников провёл на площадке 17 минут, завершив матч с коэффициентом полезности «+2».

За «Нью-Йорк» забивали Брок Нельсон и Джонни Бойчак.

Таким образом, «Каролина» одержала пятую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ. «Нью-Йорк» в свою очередь потерпел второе поражение кряду.

В следующем матче «Каролина» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс». «Нью-Йорк» встретится с «Флоридой Пантерз».