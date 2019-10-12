Гол и передача Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Нью-Йорк»
«Каролина Харрикейнз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс». Поединок состоялся на «Пи-Эн-Си-Арене» и завершился победой хозяев со счётом 5:2.
В составе победителей отличились Теуво Терявяйнен, Бретт Песке, Эрик Хаула, Даги Хэмилтон и Андрей Свечников. Также российский нападающий записал на свой счёт результативную передачу. Свечников провёл на площадке 17 минут, завершив матч с коэффициентом полезности «+2».
За «Нью-Йорк» забивали Брок Нельсон и Джонни Бойчак.
Таким образом, «Каролина» одержала пятую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ. «Нью-Йорк» в свою очередь потерпел второе поражение кряду.
В следующем матче «Каролина» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс». «Нью-Йорк» встретится с «Флоридой Пантерз».
НХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2019, суббота. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Терявяйнен (Хэмилтон) – 03:57' (5x5) 1:1 Нельсон (Бейли, Эберле) – 08:36' (5x4) 2:1 Песке (Свечников) – 14:42' (5x5) 2:2 Бойчак (Нельсон, Эберле) – 21:53' (5x4) 3:2 Хаула (Нечас) – 35:09' (5x5) 4:2 Хэмилтон (Нидеррайтер, Славин) – 39:01' (5x5) 5:2 Свечников (Стаал) – 59:10' (en)
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