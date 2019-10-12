СКА отправился на выездную серию, не взяв Кочеткова

Петербургский СКА отправился на четвёртый в сезоне выезд, в котором запланировано три матча. 13 октября в Нижнем Новгороде «армейцы» встретятся с «Торпедо», 15 октября в Балашихе проведут встречу с «Авангардом», а 17 октября в Нижнекамске сыграют с «Нефтехимиком».



На выезд отправились следующие игроки:



вратари Максим Гибадуллин, Алексей Мельничук, Магнус Хелльберг;



защитники Антон Белов, Данила Галенюк, Ярослав Дыбленко, Артем Земченок, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Роман Рукавишников, Давид Рундблад, Василий Токранов;



нападающие Александр Барабанов, Антон Бурдасов, Алексей Бывальцев, Александр Дергачёв, Илья Каблуков, Дмитрий Кагарлицкий, Максим Карпов, Йоонас Кемппайнен, Ярно Коскиранта, Евгений Кетов, Андрей Кузьменко, Йори Лехтеря, Олег Ли, Сергей Плотников, Виктор Тихонов, Владимир Ткачёв, Наиль Якупов.