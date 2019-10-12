Чирлидерша с леденцом и опасный удар Фёдорова по лицу. Фото «Спартак» — «Амур»

12 октября на стадионе «ЦСКА-Арена» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский «Спартак» на домашней площадке потерпел поражение от хабаровского «Амура», встреча завершилась в серии буллитов со счётом 1:2 Б.

Первый период прошёл без заброшенных шайб. Счёт был открыт на 35-й минуте, удачным броском отметился нападающий хабаровского клуба Томаш Зогорна. На 50-й минуте «Спартаку» удалось сравнять счёт, заброшенную шайбу в актив записал форвард Мартиньш Карсумс. Встреча перешла в овертайм, где вратари оставили ворота сухими. В серии буллитов сильнее оказались гости, решающий бросок реализовал форвард Игорь Руденков.



Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Амур» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.