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Мартемьянов: ещё игроком не мог обыграть «Динамо», а сейчас и тренером

Мартемьянов: ещё игроком не мог обыграть «Динамо», а сейчас и тренером
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча с московским «Динамо» (3:6).

«Игра была напряжённая. Первый период неплохо провели, а во втором отрезке соперник прибавил, и мы не поймали этот момент. Большую часть игрового времени провели в своей зоне, защитники нагрузились, и пошли ошибки. Соперник быстро использовал наши ошибки. Нет претензий к парням по самоотдаче, по выполнению игрового задания есть какие-то моменты. Парни сражались, но хоккей есть хоккей.

Две победы в девяти матчах? Ну соперник выигрывает. Мы мало забивать стали. Ещё в прошлом сезоне в атаке посильнее выглядели, сейчас не хватает куража и сыгранности. Тяжеловато всё время играть в обороне. Соперник тоже выходит играть в хоккей. Готовятся, видимо, лучше нас.

Ещё в бытность игроком «Динамо» никак обыграть не мог. А сейчас и тренером, к сожалению. Матч на матч не приходится, голы разные. Мы могли повести — 3:0, но так сложилась игра, что соперник перехватил инициативу и поддавил. А аналогии проводить даже не буду.

Голышев ещё ищет свою игру, но потихоньку проскальзывает то, чего мы хотим видеть. Он умеет играть в хоккей. Наберёт форму», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» победило «Автомобилист», отыгравшись с 0:2
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