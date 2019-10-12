Анкипанс: рижское «Динамо» двигается дальше, будем там набирать очки

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с «Авангардом» (1:4).



«Да, в принципе, хорошее начало, хорошая игра. Слишком много ошибок во втором периоде, не можем так ошибаться. Слишком много потерь на синей линии, при выходе из зоны перевернули эту игру. В остальном — в желании, особенно при игре в меньшинстве, — очень порадовали сегодня, отношение было хорошим. Движемся дальше, будем там набирать очки», — приводит слова Анкипанса официальный сайт «Авангарда».



Счёт во встрече был открыт на третьей минуте, точным броском отметился нападающий рижского клуба Даниэль Берзиньш. Вскоре равновесие на табло восстановил форвард «Авангарда» Валентин Пьянов, забивший первый в сезоне гол. На старте второго периода хозяева вышли вперёд усилиями нападающего Роба Клинкхаммера. До второго перерыва подопечные Боба Хартли забили ещё дважды, шайбы забросили форвард Семён Кошелев и оформивший дубль Пьянов. В третьем периоде голов не было.

Дубль Пьянова помог «Авангарду» обыграть рижское «Динамо»