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Глазачев: мы какие-то Робин Гуды. Себе очки берём, другим даём заработать

Глазачев: мы какие-то Робин Гуды. Себе очки берём, другим даём заработать
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий хоккейного клуба «Адмирал» Константин Глазачев поделился впечатлениями от матча с «Трактором» (3:2 Б).

«Матч получился тяжёлым. Всё начиналось удачно, если бы мы закончили со счетом 2:0 второй период, было бы полегче. Но «Трактор» играет дома с сумасшедшей поддержкой трибун и смог отыграться. Слава богу, что получилось выиграть по буллитам. В том, что мы позволили противнику сравнять счет с 2:0, как и в Магнитогорске, нет ничего страшного. В хоккее всё бывает, для нас это не тенденция. Две победы на Урале – хороший результат, но мы какие-то Робин Гуды. Себе очки берем, и другим даём заработать. Все рядом в турнирной таблице, поэтому не хотелось бы давать баллы сопернику», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.

«Трактор» отыгрался с 0:2, но проиграл «Адмиралу»
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