Наместников — первая звезда матча «Оттава» — «Тампа»

В ночь на 13 октября мск состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Оттаве и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.



По итогам матча звание первой звезды получил нападающий «Сенаторз» Владислав Наместников. Россиянин за матч забил две шайбы и совершил результативную передачу. Это первые шайбы Наместникова в новом сезоне НХЛ. Владислав перешёл в «Оттаву» только на этой неделе.

В минувшем сезоне Наместников набрал 31 (11+20) очко в 78 играх регулярного чемпионата НХЛ. В нынешней регулярке россиянин сыграл два матча за «Рейнджерс» при общем показателе «-2». В новом клубе Наместников продолжил играть под 90-м номером.