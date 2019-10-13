Голы Кузнецова и Овечкина помогли «Вашингтону» в гостях одолеть «Даллас»

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу гостей. Таким образом, «Кэпиталз» прервали серию из трёх поражений.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Голами в составе победителей отметились: Том Уилсон, Джон Карлсон, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин. Голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов отразил 24 броска из 25. Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями.
Видео гола Кузнецова можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».
Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на льду 20 минут 24 секунды, нанёс 5 бросков в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «+1». Вратарь хозяев Антон Худобин совершил 21 сейв.
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