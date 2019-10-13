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Нападающий «Аризоны» Фил Кессел провёл 1000-й матч в НХЛ

Нападающий «Аризоны» Фил Кессел провёл 1000-й матч в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

«Колорадо Эвеланш» победил «Аризону Койотс» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 3:2 ОТ в пользу команды Джареда Беднара. Этот матч стал 1000-м в североамериканской лиге для форварда «Койотс» Фила Кессела.

Статистика Фила Кессела в «Аризоне»

Кессел — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга». В 82 играх минувшего регулярного чемпионата 31-летний форвард набрал 82 (27+55) очка, а в сезоне 2017/18 установил личный рекорд, записав на свой счёт 92 (34+58) балла в 82 матчах. В межсезонье «Питтсбург» обменял Кессела в «Аризону» на Алекса Гальченюка.

В составе национальной команды опытный форвард стал серебряным призёром Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере.

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