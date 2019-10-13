Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 13 октября 2019 года
В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В 14 матчах приняли участие 26 российских хоккеистов.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил четвёртый гол в сезоне, отправив шайбу в пустые ворота в концовке встречи. Таким образом, он вышел на третье место по голам в пустые ворота за всю историю Национальной хоккейной лиги (34 гола), обогнав Марио Лемье (33).
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Самсонов
|«Вашингтон»
|24 из 25
|96,0
|4:1
|Худобин
|«Даллас»
|21 из 24
|87,5
|1:4
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Панарин (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|-3
|0
|6
|0
|0
|-
|23.04
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|-3
|0
|2
|3
|1
|-
|21.35
|Кучеров (н)
|«Тампа-Бэй»
|0+0
|-2
|0
|0
|0
|0
|-
|23.01
|Анисимов (н)
|«Оттава»
|0+0
|0
|0
|3
|0
|0
|50%
|11.38
|Абрамов (н)
|«Оттава»
|0+0
|-1
|0
|0
|0
|0
|-
|03.17
|Наместников (н)
|«Оттава»
|2+1
|+3
|0
|3
|1
|2
|0%
|21.47
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|1+1
|+1
|2
|1
|1
|0
|-
|12.26
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|-2
|0
|1
|0
|0
|50%
|11.31
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+2
|-1
|0
|0
|4
|0
|-
|17.08
|Михеев (н)
|«Торонто»
|1+1
|+3
|0
|4
|0
|1
|-
|15.03
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|1+1
|0
|0
|4
|0
|1
|-
|20.15
|Свечников (н)
|«Каролина»
|0+0
|-1
|2
|2
|1
|0
|-
|19.50
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|+1
|0
|2
|1
|3
|-
|17.11
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|+1
|0
|3
|0
|0
|67%
|12.36
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+0
|+1
|0
|5
|0
|0
|-
|20.24
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|0
|-
|07.19
|Зыков (н)
|«Вегас»
|0+1
|+1
|0
|1
|1
|1
|0%
|11.11
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|-1
|0
|4
|1
|1
|-
|24.31
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|-1
|2
|0
|1
|3
|-
|19.05
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|-1
|2
|2
|5
|2
|-
|20.14
|Гавриков (з)
|«Коламбус»
|0+0
|0
|0
|2
|0
|0
|-
|14.38
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+1
|0
|0
|1
|0
|3
|-
|20.19
|Зайцев (з)
|«Оттава»
|0+1
|+1
|0
|0
|2
|3
|-
|23.33
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|0
|0
|2
|2
|0
|-
|20.18
- 13 октября 2019
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10:11
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10:00
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09:36
-
09:15
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09:00
-
08:40
-
08:25
-
08:15
-
08:00
-
07:05
-
06:51
-
06:11
-
06:05
-
05:51
-
05:35
-
05:30
-
04:56
-
04:50
-
04:42
-
04:09
-
03:59
-
02:17
-
01:44
-
00:15
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00:00
- 12 октября 2019
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23:41
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23:13
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23:00
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22:48
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22:39
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22:36
-
22:14
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22:08
-
21:53
-
21:45
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