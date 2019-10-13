Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 13 октября 2019 года

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В 14 матчах приняли участие 26 российских хоккеистов.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил четвёртый гол в сезоне, отправив шайбу в пустые ворота в концовке встречи. Таким образом, он вышел на третье место по голам в пустые ворота за всю историю Национальной хоккейной лиги (34 гола), обогнав Марио Лемье (33).

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Самсонов «Вашингтон» 24 из 25 96,0 4:1 Худобин «Даллас» 21 из 24 87,5 1:4