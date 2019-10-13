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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 13 октября 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 13 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В 14 матчах приняли участие 26 российских хоккеистов.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил четвёртый гол в сезоне, отправив шайбу в пустые ворота в концовке встречи. Таким образом, он вышел на третье место по голам в пустые ворота за всю историю Национальной хоккейной лиги (34 гола), обогнав Марио Лемье (33).

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Самсонов«Вашингтон»24 из 2596,04:1
Худобин«Даллас»21 из 2487,51:4
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Панарин (н)«Рейнджерс»0+0-30600-23.04
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+0-30231-21.35
Кучеров (н)«Тампа-Бэй»0+0-20000-23.01
Анисимов (н)«Оттава»0+00030050%11.38
Абрамов (н)«Оттава»0+0-10000-03.17
Наместников (н)«Оттава»2+1+303120%21.47
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»1+1+12110-12.26
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+0-2010050%11.31
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+2-10040-17.08
Михеев (н)«Торонто»1+1+30401-15.03
Дадонов (н)«Флорида»1+100401-20.15
Свечников (н)«Каролина»0+0-12210-19.50
Овечкин (н)«Вашингтон»1+0+10213-17.11
Кузнецов (н)«Вашингтон»1+0+1030067%12.36
Радулов (н)«Даллас»0+0+10500-20.24
Ничушкин (н)«Колорадо»0+000110-07.19
Зыков (н)«Вегас»0+1+101110%11.11
Проворов (з)«Филадельфия»0+0-10411-24.31
Орлов (з)«Вашингтон»0+0-12013-19.05
Задоров (з)«Колорадо»0+0-12252-20.14
Гавриков (з)«Коламбус»0+000200-14.38
Сергачёв (з)«Тампа»0+100103-20.19
Зайцев (з)«Оттава»0+1+10023-23.33
Куликов (з)«Виннипег»0+000220-20.18
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