Остановит ли «Сочи» без Зубова столичных «армейцев»?
Сегодня, 13 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся пять матчей регулярного чемпионата.
«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Куньлунь Ред Стар» — «Локомотив»;
— «Йокерит» — «Салават Юлаев»;
— «Торпедо» — СКА;
— «Витязь» — «Динамо» Мн;
— ХК «Сочи» — ЦСКА.
Принять участие в опросе можно в Playbuzz
Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА.
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