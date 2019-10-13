Экс-голкипер «Трактора» Францоуз — о победе в НХЛ: всю жизнь мечтал об этом

Голкипер «Колорадо Эвеланш» Павел Францоуз прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» (3:2 ОТ). Чешский вратарь отразил 34 броска и одержал первую победу за карьеру в североамериканской лиге.
«Мечтал об этом моменте всю жизнь. Пытался наслаждаться каждым моментом. И я очень счастлив, что всё получилось и мы смогли одержать победу», — цитирует Францоуза пресс-служба НХЛ.
Победную шайбу в овертайме забросил Андре Бураковски. «Эвеланш» одержал четыре победы подряд со старта сезона.
28-летний Францоуз большую часть минувшего сезона провёл в АХЛ. В 49 матчах за фарм-клуб он одержал 27 побед. За основную команду «Колорадо» вратарь отыграл только две встречи. Чех выступал в КХЛ, где защищал цвета «Трактора» с 2015 по 2018 год. В мае прошлого года вратарь подписал однолетний контракт с «лавинами».
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