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Францоуз: агент с кем-то говорил из КХЛ, но я сказал, что сейчас не время

ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Францоуз: агент с кем-то говорил из КХЛ, но я сказал, что сейчас не время
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Голкипер «Колорадо Эвеланш» и сборной Чехии Павел Францоуз поделился мыслями о своём будущем.

«Я бы хотел остаться в «Колорадо», но ещё не знаю, получится или нет. Сейчас агент с руководством клуба будут решать. Не думал о том, что у меня нет контракта, когда ехал на ЧМ. Это игра, я люблю играть. Знаю, что можно получить травму, и не подписать контракт, но так нельзя думать. Надо приезжать и играть, получать удовольствие.

У меня есть несколько предложений из КХЛ? Агент с кем-то разговаривал, но я ему сказал, что сейчас не время», — передаёт слова Францоуза корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Францоуз уже выступал в КХЛ, где защищал цвета «Трактора» с 2015 по 2018 год. В мае прошлого года чешский вратарь подписал контракт с «лавинами».

Названа зарплата голкипера Павла Францоуза в «Колорадо»
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