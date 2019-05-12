Францоуз: агент с кем-то говорил из КХЛ, но я сказал, что сейчас не время

Голкипер «Колорадо Эвеланш» и сборной Чехии Павел Францоуз поделился мыслями о своём будущем.



«Я бы хотел остаться в «Колорадо», но ещё не знаю, получится или нет. Сейчас агент с руководством клуба будут решать. Не думал о том, что у меня нет контракта, когда ехал на ЧМ. Это игра, я люблю играть. Знаю, что можно получить травму, и не подписать контракт, но так нельзя думать. Надо приезжать и играть, получать удовольствие.



У меня есть несколько предложений из КХЛ? Агент с кем-то разговаривал, но я ему сказал, что сейчас не время», — передаёт слова Францоуза корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Францоуз уже выступал в КХЛ, где защищал цвета «Трактора» с 2015 по 2018 год. В мае прошлого года чешский вратарь подписал контракт с «лавинами».