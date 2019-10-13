Шнайдер: уже скоро «Нью-Джерси» может увидеть себя погребенным на дне таблицы

Голкипер «Нью-Джерси Дэвилз» Кори Шнайдер прокомментировал провальный старт чемпионата. Команда Джона Хайнса начала сезона с пяти поражений кряду.
«Сейчас начало сезона, всё чувствуется очень остро, поэтому нам надо начать набирать очки. В противном случае уже очень скоро можно увидеть себя погребенными на дне таблицы. Так что мы не относимся к этому несерьезно. Мы стараемся работать, но пока этого недостаточно», — цитирует Шнайдера пресс-служба НХЛ.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Брэд Маршан, Юаким Нордстрём и Патрис Бержерон. Голкипер «Бостона» Туукка Раск оформил шат-аут, отразив 31 бросок.
Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев провёл на льду 14 минут 53 секунды, нанёс один бросок в створ ворот и не отметился результативными действиями.
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