Шнайдер: уже скоро «Нью-Джерси» может увидеть себя погребенным на дне таблицы

Голкипер «Нью-Джерси Дэвилз» Кори Шнайдер прокомментировал провальный старт чемпионата. Команда Джона Хайнса начала сезона с пяти поражений кряду.

«Сейчас начало сезона, всё чувствуется очень остро, поэтому нам надо начать набирать очки. В противном случае уже очень скоро можно увидеть себя погребенными на дне таблицы. Так что мы не относимся к этому несерьезно. Мы стараемся работать, но пока этого недостаточно», — цитирует Шнайдера пресс-служба НХЛ.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Брэд Маршан, Юаким Нордстрём и Патрис Бержерон. Голкипер «Бостона» Туукка Раск оформил шат-аут, отразив 31 бросок.



Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев провёл на льду 14 минут 53 секунды, нанёс один бросок в створ ворот и не отметился результативными действиями.