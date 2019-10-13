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Маззин: Михеев отлично подходит «Торонто». У него хорошая скорость и трудолюбие

Маззин: Михеев отлично подходит «Торонто». У него хорошая скорость и трудолюбие
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Джейк Маззин оценил игру нападающего Ильи Михеева в матче с «Детройтом» (5:2). Российский форвард записал на свой счёт гол и результативную передачу.

«Сегодня мы увидели отличный пример того, на что он способен. Хорошая скорость, борьба за шайбу, трудолюбие и ум. Михеев отлично нам подходит. И он замечательный товарищ по команде», — приводит слова Маззина официциальный сайт НХЛ.

В нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Михеев принял участие в 6 матчах, записав на свой счёт 5 (3+2) баллов за результативность при показателе полезности «+5».

В прошлом регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Михеев принял участие в 62 матчах за «Авангард», записав на свой счёт 45 (23+22) баллов при показателе полезности «+21» и восьми минутах штрафного времени.

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