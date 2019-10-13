«Йокерит» одолел «Салават» по буллитам и продлил победную серию до шести матчей

«Йокерит» принимал в Уфе «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 Б в пользу хозяев. Финская команда продлила победную серию до шести матчей.
Уфимцы вышли вперёд на 15-й минуте после точного броска в исполнении Александра Кадейкина. Во втором периоде Микко Лехтонен сравнял счёт, а чуть позже Брайан О’Нилл реализовал большинство, на что команда Николая Цулыгина ответила результативным броском Петра Хохрякова. Основное и дополнительное время победителя не выявило, и судьба противостояния решилась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне финского клуба.
17 октября «Йокерит» проведёт выездной матч с «Ак Барсом», а уфимский клуб 15-го числа встретится в Подольске с «Витязем».
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
- 13 октября 2019
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