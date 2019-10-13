Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Йокерит» одолел «Салават» по буллитам и продлил победную серию до шести матчей

«Йокерит» одолел «Салават» по буллитам и продлил победную серию до шести матчей
Хоккей / КХЛ 0

«Йокерит» принимал в Уфе «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 Б в пользу хозяев. Финская команда продлила победную серию до шести матчей.

Уфимцы вышли вперёд на 15-й минуте после точного броска в исполнении Александра Кадейкина. Во втором периоде Микко Лехтонен сравнял счёт, а чуть позже Брайан О’Нилл реализовал большинство, на что команда Николая Цулыгина ответила результативным броском Петра Хохрякова. Основное и дополнительное время победителя не выявило, и судьба противостояния решилась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне финского клуба.

17 октября «Йокерит» проведёт выездной матч с «Ак Барсом», а уфимский клуб 15-го числа встретится в Подольске с «Витязем».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
3 : 2
Б
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Кадейкин (Кугрышев) – 14:12' (5x5)   1:1 Лехтонен (Лепистё, О'Нилл) – 33:54' (5x5)   2:1 О'Нилл (Контиола, Мяэналанен) – 35:01' (5x4)   2:2 Хохряков (Умарк, Ларсен) – 35:41' (5x5)   3:2 Лехтонен – 65:00' ( ПБ)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019