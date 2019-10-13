Нападающий ЦСКА Григоренко получил травму в матче с «Сочи»

ЦСКА гостит у ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



В первом периоде нападающий «армейцев» Михаил Григоренко заблокировал бросок соперника и с трудом покинул лёд. После этого хоккеист не выходил на площадку, до этого момента он провёл всего две смены. Нападающий Кирилл Капризов выходит на лёд в двух звеньях.

ХК «Сочи»:



Налимов (Шикин);

Бертильссон — Воробьёв, Шмелёв — Росен — Стрёмвалль;

Петров — Погоришный, Крикунов — Коллинз — Калетник;

Ю. Александров — Елизаров, Лугин — Точицкий — Алтыбармакян;

Гордеев, Архимов — Томилин — Капустин, Старков.



ЦСКА:



Юханссон (Сорокин);

Блажиевский — Нестеров, Капризов — Светлаков — Окулов;

Науменков — Марченко, Мамин — Шалунов — Слепышев;

Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Григоренко;

Романов, Попов — Карнаухов — Толчинский.