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Нападающий ЦСКА Григоренко получил травму в матче с «Сочи»

Нападающий ЦСКА Григоренко получил травму в матче с «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

ЦСКА гостит у ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В первом периоде нападающий «армейцев» Михаил Григоренко заблокировал бросок соперника и с трудом покинул лёд. После этого хоккеист не выходил на площадку, до этого момента он провёл всего две смены. Нападающий Кирилл Капризов выходит на лёд в двух звеньях.

ХК «Сочи»:

Налимов (Шикин);
Бертильссон — Воробьёв, Шмелёв — Росен — Стрёмвалль;
Петров — Погоришный, Крикунов — Коллинз — Калетник;
Ю. Александров — Елизаров, Лугин — Точицкий — Алтыбармакян;
Гордеев, Архимов — Томилин — Капустин, Старков.

ЦСКА:

Юханссон (Сорокин);
Блажиевский — Нестеров, Капризов — Светлаков — Окулов;
Науменков — Марченко, Мамин — Шалунов — Слепышев;
Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Григоренко;
Романов, Попов — Карнаухов — Толчинский.

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