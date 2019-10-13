Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

СКА обыграл «Торпедо» в Нижнем Новгороде, забросив четыре шайбы

СКА обыграл «Торпедо» в Нижнем Новгороде, забросив четыре шайбы
Хоккей / КХЛ 0

«Торпедо» принимало в Нижнем Новгороде СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей. Питерцы одержали вторую победу подряд, «Торпедо» потерпело второе поражение в двух последних матчах.

В первом периоде в составе питерского клуба точными бросками отметились Йори Лехтеря и Евгений Кетов, на что нижегородская команда ответила голом Данила Веряева. Во втором игровом отрезке подопечные Алексея Кудашова укрепили преимущество, дважды реализовав численный перевес. Сначала ворота соперника поразил Ярно Коскиранта, а затем — Максим Карпов.

15 октября СКА проведёт выездной матч с «Авангардом», а «Торпедо» 17-го числа встретится с минским «Динамо».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
1 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Лехтеря (Ткачёв) – 07:26' (5x5)   1:1 Веряев (Ильин, Ураков) – 10:19' (5x5)   1:2 Кетов (Кузьменко, Токранов) – 11:40' (5x5)   1:3 Коскиранта (Ткачёв, Токранов) – 22:55' (5x4)   1:4 Карпов (Барабанов, Коскиранта) – 29:29' (5x4)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019