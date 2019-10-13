СКА обыграл «Торпедо» в Нижнем Новгороде, забросив четыре шайбы

«Торпедо» принимало в Нижнем Новгороде СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей. Питерцы одержали вторую победу подряд, «Торпедо» потерпело второе поражение в двух последних матчах.
В первом периоде в составе питерского клуба точными бросками отметились Йори Лехтеря и Евгений Кетов, на что нижегородская команда ответила голом Данила Веряева. Во втором игровом отрезке подопечные Алексея Кудашова укрепили преимущество, дважды реализовав численный перевес. Сначала ворота соперника поразил Ярно Коскиранта, а затем — Максим Карпов.
15 октября СКА проведёт выездной матч с «Авангардом», а «Торпедо» 17-го числа встретится с минским «Динамо».
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
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