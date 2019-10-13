Бэбкок: звено Михеева становится лучше от матча к матчу
Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок поделился мнением об игре звена, участником которого является нападающий Илья Михеев.
«Тройка Керфута, Мура и Михеева становится лучше от матча к матчу. Они здорово смотрятся и уже принесли команде немало пользы во многих матчах», — приводит слова Бэбкока официальный сайт НХЛ.
В нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Михеев принял участие в 6 матчах, записав на свой счёт 5 (3+2) баллов за результативность при показателе полезности «+5».
В прошлом регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Михеев принял участие в 62 матчах за «Авангард», записав на свой счёт 45 (23+22) баллов при показателе полезности «+21» и восьми минутах штрафного времени.
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