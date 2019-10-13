Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Бэбкок: звено Михеева становится лучше от матча к матчу

Бэбкок: звено Михеева становится лучше от матча к матчу
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок поделился мнением об игре звена, участником которого является нападающий Илья Михеев.

«Тройка Керфута, Мура и Михеева становится лучше от матча к матчу. Они здорово смотрятся и уже принесли команде немало пользы во многих матчах», — приводит слова Бэбкока официальный сайт НХЛ.

В нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Михеев принял участие в 6 матчах, записав на свой счёт 5 (3+2) баллов за результативность при показателе полезности «+5».

В прошлом регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Михеев принял участие в 62 матчах за «Авангард», записав на свой счёт 45 (23+22) баллов при показателе полезности «+21» и восьми минутах штрафного времени.

Издевательский гол Михеева! Ракетой ушёл от троих и сделал из вратаря дурака
У русского форварда два очка в победном матче и признание партнёров.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019