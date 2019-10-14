«Лос-Анджелес» — «Вегас»: Флёри совершил два великолепных сейва в первом периоде
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на домашнем льду принимает «Вегас Голден Найтс». Идёт второй период, «рыцари» впереди — 2:1.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
В первом периоде встречи голкипер «Голден Найтс» Марк-Андре Флёри записал в актив два великолепных сейва.
Видео можно посмотреть на официальной странице НХЛ в «Твиттере».
Флёри — олимпийский чемпион 2010 года в составе сборной Канады и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз».
Летом 2018 года канадский вратарь продлил контракт с «рыцарями» на три сезона с годовой зарплатой в размере $ 7 млн и будет выступать за клуб из Лас-Вегаса до окончания сезона-2021/22.
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