КХЛ планирует провести матч под открытым небом в горах Казахстана
Континентальная хоккейная лига рассматривает возможность проведения матча на открытом воздухе в Казахстане. Об этом сообщает портал «Шайба.kz».
По информации издания, ориентировочная дата мероприятия – ноябрь 2020 года. Представители лиги предварительно осмотрели высокогорный спортивный комплекс «Медео», когда приезжали в Алма-Ату на вынесенные игры «Барыса». Одобрение от городских властей уже получено.
Объект расположен на высоте 1691 метр над уровнем моря и находится недалеко от Алма-Аты. Он был построен в 1972 году и реконструирован в 2010 году к Зимним Азиатским играм. Вместимость арены — 8100 человек. Планируется увеличение мест под хоккейный матч.
- 14 октября 2019
-
07:49
-
07:41
-
06:57
-
06:17
-
05:58
-
04:43
-
00:00
- 13 октября 2019
-
23:31
-
23:00
-
22:41
-
22:22
-
22:13
-
21:58
-
21:44
-
21:15
-
20:38
-
20:28
-
20:19
-
19:58
-
19:35
-
19:19
-
19:10
-
19:08
-
19:00
-
18:49
-
18:42
-
18:17
-
18:10
-
17:49
-
17:18
-
17:12
-
16:44
-
16:17
-
16:09
-
15:30
Партнерский контент