КХЛ планирует провести матч под открытым небом в горах Казахстана

Континентальная хоккейная лига рассматривает возможность проведения матча на открытом воздухе в Казахстане. Об этом сообщает портал «Шайба.kz».

По информации издания, ориентировочная дата мероприятия – ноябрь 2020 года. Представители лиги предварительно осмотрели высокогорный спортивный комплекс «Медео», когда приезжали в Алма-Ату на вынесенные игры «Барыса». Одобрение от городских властей уже получено.

Объект расположен на высоте 1691 метр над уровнем моря и находится недалеко от Алма-Аты. Он был построен в 1972 году и реконструирован в 2010 году к Зимним Азиатским играм. Вместимость арены — 8100 человек. Планируется увеличение мест под хоккейный матч.