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Карлссон поиграл с бородой Бёрнса на скамейке «Сан-Хосе»

Карлссон поиграл с бородой Бёрнса на скамейке «Сан-Хосе»
Хоккей / НХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Калгари Флэймз» произошёл забавный момент. Во втором периоде защитник «акул» Эрик Карлссон поиграл с длинной бородой партнёра по команде защитника Брента Бёрнса. Бёрнс оказался не против, подыграв Карлссону.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Сан-Хосе».

Напомним, летом Карлссон подписал новый контракт с «Сан-Хосе» и стал самым дорогим защитником в Национальной хоккейной лиге. Соглашение «Шаркс» со шведским игроком рассчитано на 8 лет. По условиям контакта, среднегодовая зарплата Карлссона составляет $ 11,5 млн, в контракт включён пункт о запрете на обмен. $ 53 млн из $ 92 по контракту составляет подписной бонус. Более 60% общей суммы соглашения ($ 53 млн) Карлссон заработает в первые четыре года.

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