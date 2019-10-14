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Стали известны три звезды дня в НХЛ

Стали известны три звезды дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал имена трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Российские игроки не попали в тройку лучших.

Главной звездой дня стал нападающий клуба «Вегас Голден Найтс» Пол Штястны, во встрече с «Лос-Анджелес Кингз» (5:2) забивший два гола и отдавший две результативные передачи.

Второй звездой признан форвард клуба «Питтсбург Пингвинз» Зак Астон-Риз, записавший на свой счёт дубль и голевой пас во встрече с «Виннипег Джетс» (7:2).

Замкнул тройку лучших хоккеистов дня нападающий клуба «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл, в матче с «Калгари Флэймз» (3:1) забросивший шайбу и отдавший результативную передачу.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

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