Стали известны три звезды дня в НХЛ
Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал имена трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Российские игроки не попали в тройку лучших.
Главной звездой дня стал нападающий клуба «Вегас Голден Найтс» Пол Штястны, во встрече с «Лос-Анджелес Кингз» (5:2) забивший два гола и отдавший две результативные передачи.
Второй звездой признан форвард клуба «Питтсбург Пингвинз» Зак Астон-Риз, записавший на свой счёт дубль и голевой пас во встрече с «Виннипег Джетс» (7:2).
Замкнул тройку лучших хоккеистов дня нападающий клуба «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл, в матче с «Калгари Флэймз» (3:1) забросивший шайбу и отдавший результативную передачу.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
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