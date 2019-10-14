Касатонов — об игре с Путиным: моей задачей было уберечь его от столкновений

Легендарный хоккеист Алексей Касатонов рассказал, как помогал президенту России Владимиру Путину играть в хоккей.



«Тренируюсь в команде «Легенды хоккея». Ездим по стране, дарим людям радость, сами получаем удовольствие. Сейчас в России хоккейный бум. Президент играет.



Первая публичная тренировка президента? Да, это было весной 2011 года. Владимир Владимирович признался, что взял клюшку в руки под впечатлением победы нашей молодёжной сборной в Баффало. Моей задачей было уберечь его от столкновений. Можете себе представить: мальчишки впервые попали в Лужники, а тут ещё Путин с ними тренируется. Носились по площадке как угорелые. Но Владимир Владимирович ни разу не споткнулся, работал с шайбой и успевал отвечать на вопросы. На следующий день он пришёл на матч, потом встретился с ветеранами», — цитирует Касатонова официальный сайт ФХР.

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