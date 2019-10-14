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Покинувший рижское «Динамо» Улльстрём перешёл в швейцарский «Биль»

Покинувший рижское «Динамо» Улльстрём перешёл в швейцарский «Биль»
Хоккей / Прочие 0

Нападающий Давид Улльстрём перешёл в швейцарский клуб «Биль», информирует Swiss Hockey News. Хоккеист поставил подпись под контрактом сроком до конца сезона.

Недавно с Улльстрёмом расторгло контракт рижское «Динамо». В нынешнем сезоне 30-летний нападающий забросил две шайбы и сделал три результативные передачи в 11 матчах регулярного чемпионата КХЛ, заработав показатель полезности «0» и набрав две штрафные минуты. Шведский форвард занимал третье место в списке лучших бомбардиров команды, на момент помещения в список отказов отставая на одно очко от Брэндона Макмиллана и Лауриса Дарзиньша.

30-летний швед ранее также выступал в Континентальной хоккейной лиге, защищая цвета «Локомотива», «Северстали», «Сибири» и минского «Динамо». В общей сложности на его счету 85 (47+38) очков в 180 матчах.

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