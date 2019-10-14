Покинувший рижское «Динамо» Улльстрём перешёл в швейцарский «Биль»

Нападающий Давид Улльстрём перешёл в швейцарский клуб «Биль», информирует Swiss Hockey News. Хоккеист поставил подпись под контрактом сроком до конца сезона.
Недавно с Улльстрёмом расторгло контракт рижское «Динамо». В нынешнем сезоне 30-летний нападающий забросил две шайбы и сделал три результативные передачи в 11 матчах регулярного чемпионата КХЛ, заработав показатель полезности «0» и набрав две штрафные минуты. Шведский форвард занимал третье место в списке лучших бомбардиров команды, на момент помещения в список отказов отставая на одно очко от Брэндона Макмиллана и Лауриса Дарзиньша.
30-летний швед ранее также выступал в Континентальной хоккейной лиге, защищая цвета «Локомотива», «Северстали», «Сибири» и минского «Динамо». В общей сложности на его счету 85 (47+38) очков в 180 матчах.
- 14 октября 2019
-
12:12
-
12:03
-
11:49
-
11:18
-
10:53
-
10:22
-
10:00
-
09:54
-
09:30
-
09:19
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:14
-
07:49
-
07:41
-
06:57
-
06:17
-
05:58
-
04:43
-
00:00
- 13 октября 2019
-
23:31
-
23:00
-
22:41
-
22:22
-
22:13
-
21:58
-
21:44
-
21:15
-
20:38
-
20:28
-
20:19
-
19:58
-
19:35
-
19:19