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Макдэвид: у «Эдмонтона» много позитива, но мы ещё ничего не достигли

Макдэвид: у «Эдмонтона» много позитива, но мы ещё ничего не достигли
Хоккей / НХЛ 0

Капитан клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился мнением об удачном старте своей команды в регулярном чемпионате. Канадский клуб впервые с 1985 года начал сезон с пяти побед подряд.

«Теперь у нас есть несколько дополнительных ребят, способных забивать, так что мы должны верить, что это может делать кто-то ещё. Это часть игры. Надо верить друг в друга, верить, что партнеры могут забивать. И не имеет значения, кто именно.

Дела сейчас идут хорошо, много позитива, но мы должны продолжать двигаться вперёд. Прошло только пять матчей. Это еще очень мало. Надо развиваться и работать, потому что мы еще ничего не достигли», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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