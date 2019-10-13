Черри: Смит тащит «Эдмонтон». Это именно то, что было нужно «нефтяникам»

Известный североамериканский телеведущий Дон Черри оценил великолепный старт «Эдмонтон Ойлерз» в сезоне-2019/20. «Нефтяники» выиграли все пять матчей в начале регулярного чемпионата, что стало лучшим стартом для клуба с сезона-1985/86.

«Я скажу, что вратари снова играют хорошо. У Майка Смита три победы в активе, и это именно то, что нужно сейчас команде, которая на ходу. Когда ваш голкипер играет здорово, всегда есть шанс рискнуть, получить дополнительный шанс. Конечно, Макдэвид действует здорово, но, говорю вам, команду тащит именно Смит», — сказал Черри в своей программе «Уголок тренера» на телеканале Sportsnet.

В трёх матчах регулярного чемпионата-2019/20 Смит отразил 90,7% бросков, пропуская в среднем 2,67 шайбы за встречу.