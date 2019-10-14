Форвард «Ак Барса» Лукоянов не сыграет с «Автомобилистом» из-за травмы
Тренер «Ак Барса» Евгений Перов перед матчем с «Автомобилистом» рассказал о настрое команды и перестановках в составе.
«Система «шесть побед — одно поражение»? Мы не против такой системы, главное, чтобы последний матч сезона оказался победным. В принципе мы идём от матча к матчу. Такого, чтобы анализировать, где выиграть, а где проиграть, нет, мы каждый матч играем на победу. Так получается.
Сегодня не сыграет Артём Лукоянов, он получил травму в прошлом матче. Конечно, нам будет его не хватать, потому что он всегда играет всем сердцем и является важным игроком для нашей команды. Желаем ему скорейшего выздоровления. Пропустит матч Игорь Ожиганов, вместо него сыграет другой защитник», — цитирует Перова официальный сайт «Ак Барса».
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