Ткачёв: «Автомобилист» — игровая команда, у них хорошие легионеры

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачёв перед матчем с «Автомобилистом» рассказал, как должна действовать команда на льду.



«Что не получилось с ЦСКА? Плохо начали, не получалось выходить из своей зоны. Прессинг тоже был слабый, в принципе играли не в свой хоккей, не в тот, в который должны были. В целом только третий период удался – постараемся сохранить его сегодня на игре. Хочется сказать спасибо болельщикам, которые пришли на матч и которые поддерживают нас на протяжении всего сезона и болеют за нас, это очень приятно – играть при полных трибунах. Желание проявить себя всегда есть, нужно как-то справляться с этими эмоциями.



Кого стоит выделить у „Автомобилиста“? Вся команда хорошо играет, хорошие легионеры, хорошие ребята. Всех знаем, со многими играли даже в одной команде. Игровая команда, хорошо играет в пас, атакует. Но не нужно об этом думать, надо уделить внимание своим моментам, своей игре.



Рейдеборн во многих моментах нас выручает, играет здорово. Мы понимаем, что он не может поймать всё, на нас лежит большая доля ответственности за пропущенные шайбы. Были грубые ошибки, возлагать всё на вратаря неправильно. Он помогает нам, а мы – ему: только так это работает», — цитирует игрока официальный сайт «Ак Барса».