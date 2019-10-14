Машину известного тафгая Гимбатова поджёг неизвестный

Машину известного хоккейного бойца Пахрудина Гимбатова сожгли в Санкт-Петербурге, информирует телеграм-канал «112».



«Машина Гимбатова загорелась в четвёртом часу ночи на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. Очевидцы вызвали пожарных и полицию. Когда сотрудники правоохранительных органов получили записи камер наблюдения, то стало ясно, что это умышленный поджог. На видео неизвестный подходит к машине хоккеиста и бросает на капот бутылку с зажигательной смесью.



Сейчас поджигателя ищут. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества». Полицейские выясняют, кому мог так насолить Гимбатов. Хотя Пахрудин никогда не отличался кротким нравом и частенько набирал более 100 штрафных минут за сезон из-за драк с соперниками», — указано в сообщении канала.