Фисенко: у «Ак Барса» такой график, что все хорошие команды приезжают

Нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко перед матчем с «Автомобилистом» прокомментировал игру команды из Екатеринбурга.
«Эмоции после матча с ЦСКА? Хороший соперник приехал, а мы сыграли не совсем так, как планировалось перед матчем. Отрезками играли неплохо, но встречу проиграли, пропустили слишком много для нас шайб, что нам несвойственно. Поддержали ли Рейдеборна? Да всё в порядке, у нас ещё столько матчей – не думаю, что нужно зацикливаться именно на этом поражении. Проиграли, поговорили, отметили хорошие и плохие моменты, и всё, готовимся дальше.
За „Автомобилистом“ не очень слежу, знаю, что они лидеры и здорово играют. У нас сейчас такой график, что все хорошие команды к нам приезжают. Так как мы проиграли прошлый матч, сегодня есть двойное желание порадовать болельщиков и взять два очка», — цитирует Фисенко официальный сайт «Ак Барса».
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