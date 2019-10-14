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Плющев: потенциал у «Салавата» большой, Цулыгину нужно работать над большинством

Плющев: потенциал у «Салавата» большой, Цулыгину нужно работать над большинством
Хоккей / КХЛ 0

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал игру «Салавата Юлаева» в большинстве. Уфимцы занимают последнее место в лиге по этому показателю. Реализация большинства – 8,8% (6 шайб в 68 попытках).

«Салават Юлаев» хорошо укомплектован, руководство выполнило свою работу, но пока видны качели то в одну, то в другую сторону в плане игры. Скорее всего, это вопрос психологии. Тренерский штаб должен мобилизовывать и настраивать команду на любого предстоящего соперника, тем более что мастеровитых исполнителей в Уфе хватает. Причём как легионеров, так и россиян.

Что касается слабого большинства, то это вопрос к тренерскому штабу и главному тренеру Николаю Цулыгину. Здесь нужно серьёзно поработать, найти и предложить какие-то варианты, которые будут эффективны. Потенциал у «Салавата» большой, команда симпатичная. Повторюсь, нужно работать над большинством», — сказал Плющев «Чемпионату».

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