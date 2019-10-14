Мошенник обманул родителей игрока на 1,5 млн рублей, обещая устроить сына в НХЛ

В Москве человек, представившийся спортивным агентом, обманул родителей молодого хоккеиста на 1,5 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».
18-летний Ринат Газизов является выпускником команды «Ястребы», играющей во втором дивизионе чемпионата Москвы. За две недели до выпуска из спортшколы к родителям хоккеиста подошёл человек и показал «удостоверение хоккейного агента». Он сказал, что давно следит за парнем и считает его очень перспективным игроком. Через несколько дней человек сообщил, что готов устроить Газизова в НХЛ за 1,5 млн рублей.
Родители поверили «агенту» и стали искать деньги. Им удалось собрать необходимую сумму, в том числе за счёт продажи квартиры. В итоге Ринат так и не уехал в Америку, а «хоккейный агент» пропал. Сейчас его разыскивает полиция.
- 14 октября 2019
-
18:07
-
17:42
-
17:14
-
16:59
-
16:21
-
16:09
-
15:53
-
15:27
-
15:19
-
14:45
-
14:25
-
14:10
-
14:01
-
13:41
-
13:32
-
13:26
-
13:08
-
12:30
-
12:12
-
12:03
-
11:49
-
11:18
-
10:53
-
10:22
-
10:00
-
09:54
-
09:30
-
09:19
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:14
-
07:49
-
07:41
-
06:57