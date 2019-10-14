Мошенник обманул родителей игрока на 1,5 млн рублей, обещая устроить сына в НХЛ

В Москве человек, представившийся спортивным агентом, обманул родителей молодого хоккеиста на 1,5 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».



18-летний Ринат Газизов является выпускником команды «Ястребы», играющей во втором дивизионе чемпионата Москвы. За две недели до выпуска из спортшколы к родителям хоккеиста подошёл человек и показал «удостоверение хоккейного агента». Он сказал, что давно следит за парнем и считает его очень перспективным игроком. Через несколько дней человек сообщил, что готов устроить Газизова в НХЛ за 1,5 млн рублей.



Родители поверили «агенту» и стали искать деньги. Им удалось собрать необходимую сумму, в том числе за счёт продажи квартиры. В итоге Ринат так и не уехал в Америку, а «хоккейный агент» пропал. Сейчас его разыскивает полиция.