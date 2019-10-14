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«Ак Барс» — «Автомобилист»: Дацюк не попал в состав гостей

«Ак Барс» — «Автомобилист»: Дацюк не попал в состав гостей
Хоккей / КХЛ 0

«Ак Барс» и «Автомобилист» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Казани. Встреча состоится сегодня, 14 октября, начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В состав гостей не попал нападающий Павел Дацюк.

«Ак Барс»:

Рейдеборн (Билялов);
Яруллин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;
Юдин — Журавлёв, А. Галиев — Галимов — Зарипов;
Педан — Хенкель, Фисенко — Основин — Воронков;
Фазылзянов, Глухов, Э. Галимов — Ткачёв — Фрэттин.

«Автомобилист»:

Коварж (Гросс);
Березин — Трямкин, Доус — Литовченко — Мацек;
Гуркин — Василевский, Белоусов — Холланд — Секстон;
Мамкин — Вишнеский, Обидин — Кучерявенко — Голышев;
Валитов, Колесников, Мозер — Попов — Сетдиков.

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