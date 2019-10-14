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Макдэвид, Лайне и Кросби — лучшие игроки прошедшей недели в НХЛ

Макдэвид, Лайне и Кросби — лучшие игроки прошедшей недели в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига объявила на своём официальном сайте имена трёх лучших игроков прошедшей недели.

Первой звездой признан капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Канадский форвард забросил две шайбы и отдал пять результативных передач в трёх матчах. Кроме того Макдэвид набрал 5 (2+3) очков при игре в большинстве.

Второй звездой стал нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне, забросивший две шайбы и отдавший шесть результативных передач в четырёх встречах. В матче с «Питтсбург Пингвинз» (4:1) финн впервые в карьере отметился ассистентским хет-триком.

Замкнул тройку лучших игроков капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. В четырёх матчах канадец забросил три шайбы и отдал четыре голевые передачи.

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