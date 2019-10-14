Бобровский дважды спас «Флориду» от гола после великолепного прохода Гусева

«Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



Нападающий «дьяволов» Никита Гусев совершил впечатляющий проход и выскочил на рандеву с голкипером «пантер» Сергеем Бобровским, однако опытный вратарь дважды спас команду от гола.

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Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. 15 февраля «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес». Матч пройдёт на открытом воздухе на стадионе академии Военно-воздушных сил США.