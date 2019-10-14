Бобровский в матче с «Нью-Джерси» пропустил две шайбы за 36 секунд

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский неудачно проводит выездной матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз».



В воротах россиянина уже побывало четыре шайбы, причём две из них были заброшены с интервалом в 36 секунд на старте второго периода. Несмотря на это, тренерский штаб гостей решил оставить вратаря в игре.

Посмотреть видео третьего гола можно на официальном сайте НХЛ.

Посмотреть видео четвёртого гола можно на официальном сайте НХЛ.

Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе, на льду действующего победителя Кубка Стэнли. 15 февраля «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес». Матч пройдёт на открытом воздухе, на стадионе Академии военно-воздушных сил США.