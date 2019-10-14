У «Автомобилиста» восемь поражений в десяти последних матчах

«Ак Барс» принимал в Казани «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
«Автомобилист» потерпел третье поражение подряд. Кроме того, уральский клуб проиграл в восьмой раз в последних десяти матчах регулярного чемпионата.
Подопечные Андрея Мартемьянова вышли вперёд уже на 5-й минуте встречи после точного броска в исполнении Дэна Секстона. Хозяева взялись за дело во втором периоде и забросили две шайбы стараниями Вячеслава Основина и Мэттью Фрэттина. В третьей двадцатиминутке преимущество команды Дмитрия Квартальнова укрепил Эмиль Галимов.
17 октября «Ак Барс» встретится в Казани с «Йокеритом», а подопечные Андрея Мартемьянова 18-го числа проведут домашний матч с «Авангардом».
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https://www.championat.com/hockey/news-3874429-ak-bars-obygral-avtomobilist-i-oderzhal-sedmuju-pobedu-v-vosmi-matchah.html?utm_source=copypaste
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