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У «Автомобилиста» восемь поражений в десяти последних матчах

У «Автомобилиста» восемь поражений в десяти последних матчах
Хоккей / КХЛ 0

«Ак Барс» принимал в Казани «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

«Автомобилист» потерпел третье поражение подряд. Кроме того, уральский клуб проиграл в восьмой раз в последних десяти матчах регулярного чемпионата.

Подопечные Андрея Мартемьянова вышли вперёд уже на 5-й минуте встречи после точного броска в исполнении Дэна Секстона. Хозяева взялись за дело во втором периоде и забросили две шайбы стараниями Вячеслава Основина и Мэттью Фрэттина. В третьей двадцатиминутке преимущество команды Дмитрия Квартальнова укрепил Эмиль Галимов.

17 октября «Ак Барс» встретится в Казани с «Йокеритом», а подопечные Андрея Мартемьянова 18-го числа проведут домашний матч с «Авангардом».

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/hockey/news-3874429-ak-bars-obygral-avtomobilist-i-oderzhal-sedmuju-pobedu-v-vosmi-matchah.html?utm_source=copypaste

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