Первый номер драфта НХЛ не смог послать шайбу в сетку броском с линии ворот

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз не смог поразить ворота Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз».



Первый номер драфта оказался не в состоянии послать шайбу в сетку броском с линии ворот — она попала в штангу.

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Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. 15 февраля «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес». Матч пройдёт на открытом воздухе на стадионе академии Военно-воздушных сил США.