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Форвард «Бостона» Пастрняк забросил четыре шайбы в ворота «Анахайма»

Форвард «Бостона» Пастрняк забросил четыре шайбы в ворота «Анахайма»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк забросил четыре шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс».

Чешский форвард забросил по одной шайбе в первом и втором периодах, и ещё две — в третьем. В двух случаях он реализовал численный перевес. Теперь на счету нападающего шесть результативных бросков в сезоне.

Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. 15 февраля 2020 года «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес». Матч пройдёт на открытом воздухе академии Военно-воздушных сил США.

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