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Квартальнов прокомментировал победу «Ак Барса» над «Автомобилистом»

Квартальнов прокомментировал победу «Ак Барса» над «Автомобилистом»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги регулярного матча Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» (3:1).

«Провели хороший матч. Но пропустили один хороший гол. Старались давить на вратаря. Защитники работали. Рады, что забили тяжёлые и рабочие голы. Считаю, победили достойно», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Найля Шигапова.

Подопечные Андрея Мартемьянова вышли вперёд уже на 5-й минуте встречи после точного броска в исполнении Дэна Секстона. Хозяева взялись за дело во втором периоде и забросили две шайбы стараниями Вячеслава Основина и Мэттью Фрэттина. В третьей двадцатиминутке преимущество команды Квартальнова укрепил Эмиль Галимов.

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