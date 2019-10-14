Два очка Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Нью-Джерси», у Гусева — передача
«Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу гостей.
В составе победителей точными бросками отметились Джонатан Юбердо, Бретт Коннолли (дважды), Маккензи Уигар, Ноэль Аккьяри и Евгений Дадонов. У «дьяволов» заброшенные шайбы на счету Тейлора Холла, Йеспера Братта, Уилла Батчера и Павла Захи.
Дадонов провёл на льду 15 минут 28 секунд, забил гол, отдал передачу, нанёс два броска и заработал показатель полезности «-1». Голкипер «пантер» Сергей Бобровский отразил 17 бросков из 21. Форвард «дьяволов» Никита Гусев отметился результативной передачей, проведя на льду 12 минут 45 секунд. Кроме того, он заработал показатель полезности «+1».
НХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2019, понедельник. 20:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Юбердо (Дадонов, Барков) – 00:16' (5x5) 1:1 Холл (Заха, Ватанен) – 02:28' (5x5) 2:1 Братт (Заха, Гусев) – 19:13' (5x5) 3:1 Батчер (Зейджак, Вуд) – 20:32' (5x5) 4:1 Заха (Холл, Суббэн) – 21:08' (5x5) 4:2 Коннолли (Ватрано) – 29:50' (5x5) 4:3 Коннолли (Хоффман, Трочек) – 39:52' (5x5) 4:4 Уигар (Экблад, Трочек) – 40:30' (5x5) 4:5 Аккьяри (Уигар, Экблад) – 47:30' (5x5) 4:6 Дадонов (Мэтисон, Яндл) – 55:32' (5x4)
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