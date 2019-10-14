Два очка Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Нью-Джерси», у Гусева — передача

«Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу гостей.



В составе победителей точными бросками отметились Джонатан Юбердо, Бретт Коннолли (дважды), Маккензи Уигар, Ноэль Аккьяри и Евгений Дадонов. У «дьяволов» заброшенные шайбы на счету Тейлора Холла, Йеспера Братта, Уилла Батчера и Павла Захи.

Дадонов провёл на льду 15 минут 28 секунд, забил гол, отдал передачу, нанёс два броска и заработал показатель полезности «-1». Голкипер «пантер» Сергей Бобровский отразил 17 бросков из 21. Форвард «дьяволов» Никита Гусев отметился результативной передачей, проведя на льду 12 минут 45 секунд. Кроме того, он заработал показатель полезности «+1».