«Баффало» обыграл «Даллас», у Радулова — «-2»
«Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграл «Даллас Старз» со счётом 4:0. Встреча проходила на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало.
У «Сэйбрз» шайбы забросили Виктор Олофссон, Сэм Райнхарт, Сэм Райнхарт и Маркус Юханссон.
Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на льду 16 минут 48 секунд. За это время он нанёс 1 бросок по воротам соперника и закончил матч с показателем полезности «-2».
Для «Далласа» это поражение стало уже шестым в семи стартовых матчах регулярного чемпионата НХЛ. «Баффало», напротив, одержал пятую победу при одном поражении.
В следующем матче «Баффало Сэйбрз» сыграет с «Анахайм Дакс», а «Даллас Старз» встретится с «Коламбус Блю Джекетс».
НХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2019, понедельник. 22:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 0
Даллас Старз
Даллас
1:0 Олофссон (Далин, Айкел) – 26:27' (5x4) 2:0 Райнхарт (Олофссон, Айкел) – 37:56' (5x5) 3:0 Скиннер (Соботка, Йокихарью) – 44:20' (5x5) 4:0 Юханссон (Маккейб, Ристолайнен) – 46:02' (5x5)
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