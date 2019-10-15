«Баффало» обыграл «Даллас», у Радулова — «-2»

«Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграл «Даллас Старз» со счётом 4:0. Встреча проходила на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало.

У «Сэйбрз» шайбы забросили Виктор Олофссон, Сэм Райнхарт, Сэм Райнхарт и Маркус Юханссон.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на льду 16 минут 48 секунд. За это время он нанёс 1 бросок по воротам соперника и закончил матч с показателем полезности «-2».

Для «Далласа» это поражение стало уже шестым в семи стартовых матчах регулярного чемпионата НХЛ. «Баффало», напротив, одержал пятую победу при одном поражении.

В следующем матче «Баффало Сэйбрз» сыграет с «Анахайм Дакс», а «Даллас Старз» встретится с «Коламбус Блю Джекетс».